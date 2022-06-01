Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri dron ile görüntülendi! Ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor

Tuzluca ilçesinde bulunan tepeler, farklı boyutlarda oluşlarının yanı sıra kahverengi, yeşil, sarı, mor ve beyaz renkleriyle dikkati çekiyor.

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Farklı toprak yapılarını ve katmanlarını bir arada barındırması nedeniyle rengarenk görüntü sunan tepeler, yörenin ilgi çeken turizm destinasyonları arasında yer alıyor.