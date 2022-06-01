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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 11:32

Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri dron ile görüntülendi! Ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, dron ile görüntülendi.

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