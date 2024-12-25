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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 12:33

İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı.

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