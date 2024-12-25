İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

İhaleden bir ay önce ilan verdiklerini, toplu satışta yeterli rekabet oluşmayınca grup satışına geçildiğini anlatan Özgür, "Ancak bugün eşyaları toplu olarak sattık. Kedisini, kuşunu unutan var. Gelinlik unutan var, bu yıl yok ama. Ben en çok kaskı merak ediyorum. Kask nasıl unutulur arabada. Akademisyenler, öğrenciler tezlerini unutuyorlar. İçinde çok önemli bilgiler olan USB'ler unutuluyor. Son model telefonlar, sıfır ev eşyaları, patates unutuluyor. Her şey unutuluyor. Bunlar en az bir yıl saklama süresi dolan eşyalar." ifadelerini kullandı.