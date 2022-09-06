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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 09:56

İçten içe yanan toprağın sırrı ne? Van'da vatandaşları korkutan olay

Van'da Kırçalı Mahallesi'ndeki sazlıkta içten içe yanan toprak, yaklaşık bir saatte söndürüldü. Mahalleli, 2 haftadır bölgede kendiliğinden yükselen dumanlar için araştırma yapılmasını istedi.

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