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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2024 Perşembe 10:18

İçinde 4 milyon lira değerinde döviz olan kasayı çaldılar! O anlar güvenli kamerasında

Fatih'te bir işyerine girerek, içinde yaklaşık 4 milyon TL değerinde döviz bulunan kasayı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinde, kasayı yerde sürükleyerek çaldıkları görüldü.

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