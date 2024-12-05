İçinde 4 milyon lira değerinde döviz olan kasayı çaldılar! O anlar güvenli kamerasında

Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler Bahaddin G.(24) ile Adem K.'yi(22) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait 44 mermi ele geçirildi. Daha önce de suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.