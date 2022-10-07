İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı! Nevşehir'de korku dolu anlar

Gülşehir'den Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine hasta getiren ambulans, içerisindeki hastayı indirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine yanaştı.
Tam bu sırada ambulansa binen ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen Mustafa S. ambulansı içerisindeki hasta ve bir sağlık personeli ile kaçırdı.
Ambulansı kaçıran Mustafa S. 2000 Evler Mahallesi üniversite kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca da çarparak yoluna devam etti.
Ambulansı kaçıran Mustafa S., kara yolları kavşağından dönerek, yol bakım tesislerine kadar kaçtı.
Ambulansta bulunan hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla tekrar Devlet Hastanesine götürüldü.
Yasin Y., "Kırmızı ışıkta beklerken bir anda ambulans geldi ve bana çarptı. Yanımda bekleyen bir araç daha vardı. ikimizin arasından geçmeye çalışırken bana çarptı" dedi.
Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa S. de doktor raporu için Nevşehir Devlet Hastanesine getirildi.
Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından gözaltına alınan Mustafa S. daha sonra polis merkezine götürüldü.