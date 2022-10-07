İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı! Nevşehir'de korku dolu anlar

1 / 14

Gülşehir'den Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine hasta getiren ambulans, içerisindeki hastayı indirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine yanaştı.

2 / 14

Tam bu sırada ambulansa binen ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen Mustafa S. ambulansı içerisindeki hasta ve bir sağlık personeli ile kaçırdı.

3 / 14

Ambulansı kaçıran Mustafa S. 2000 Evler Mahallesi üniversite kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca da çarparak yoluna devam etti.

4 / 14

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri ambulansı takip etmeye başladı.

5 / 14

Ambulansı kaçıran Mustafa S., kara yolları kavşağından dönerek, yol bakım tesislerine kadar kaçtı.

6 / 14

Kaçırılan ambulans burada konteynere çarparak durdu.

7 / 14

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

8 / 14

Ambulansta bulunan hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla tekrar Devlet Hastanesine götürüldü.

9 / 14

Ambulansın çarptığı araç sürücüsü Yasin Y. olayı korku dolu gözlerle anlattı.

10 / 14

Yasin Y., "Kırmızı ışıkta beklerken bir anda ambulans geldi ve bana çarptı. Yanımda bekleyen bir araç daha vardı. ikimizin arasından geçmeye çalışırken bana çarptı" dedi.

11 / 14

Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa S. de doktor raporu için Nevşehir Devlet Hastanesine getirildi.

12 / 14

Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından gözaltına alınan Mustafa S. daha sonra polis merkezine götürüldü.

13 / 14

