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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ekim 2022 Cuma 09:41

İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı! Nevşehir'de korku dolu anlar

Nevşehir'de bir vatandaş 112 ekiplerine ait ambulansı içerisinde hasta ve sağlık personeliyle birlikte kaçırdı. Toplam 3 araca çarpan ambulans, yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra kaza yaparak durdu.

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