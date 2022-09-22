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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 14:35

Hurda Ferrari'yi satın aldı ve... Hayal gücüyle bakın nasıl bir işe imza attı

Fransız endüstri tasarımcısı Charly Molinelli, hurdalıktan satın aldığı Ferrari ile oldukça ilginç bir çalışmaya imza attı.

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