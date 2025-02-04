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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Şubat 2025 Salı 15:28 |

Hobi olarak başladılar! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Samsun'un Ladik ilçesinde yaşayan Başusta çifti, hobi olarak başladıkları Türk börk ve kalpak üretiminde Karadeniz'de tek oldular. Geleneksel değerlerin kaybolmaması için üretime başladıklarını belirten çift şimdi ise dört bir yandan gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

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