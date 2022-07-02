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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 13:34

Hiçbir makine ve teknolojik ekipman kullanmıyor! Balyozla kaya bloklarını parçalıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde taş ocağında çalışan 60 yaşındaki Recep Gürgüz, 40 yıldır elinden düşürmediği balyozuyla kaya bloklarını parçalıyor.

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