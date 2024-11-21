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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 16:27

Heyelanın yuttuğu ev! Hasarının boyutu gün yüzüne çıktı

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı heyelanda, 60 ton toprak kütlesinin kayarak dolduğu evlerin içi görüntülendi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken bina sakinleri, itfaiye yardımı ile eşyalarını kurtarmaya çalıştı.