heyelanda evlerinde mahsur kalan 6 kişi ekiplerce kurtarıldı

Trabzon'da heyelanın binanın girişini kapatması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Apartman sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Ekipler, Melek Yılmaz'ı ve çocukları Nisa, Meryem ve Miray Yılmaz ile Yılmaz'ın akrabaları Muhittin ve Emine Canım'ı ikinci kattaki dairelerinin balkonuna uzatılan itfaiye merdiveniyle kurtardı.
Eşinin de olay anında mutfakta olduğunu anlatan Canım, içeri giren toprak ve taşların masayı kırması sonucu eşinin o alanda sıkıştığını ifade etti.