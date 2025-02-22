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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 17:07 |

heyelanda evlerinde mahsur kalan 6 kişi ekiplerce kurtarıldı

Trabzon'da heyelanın binanın girişini kapatması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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