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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 13:46

Herkes onun peşinde! '3 tane araba teklif ettiler'

Rize'de klasik araba sevdalısı olan 85 yaşındaki Mustafa Akbeniz, 1973 model arabasına gözü gibi bakıyor.