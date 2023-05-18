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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 10:49

Hepsi havadan görüntülendi! İstanbul'un hayalet uçakları

İstanbul'da Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen 5 hurda uçak sahiplerini bekliyor. 2021 yılında sayıları 9 olan hurda uçakların 4'ü satılarak kafeterya veya restoran olarak kullanılmıştı.

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