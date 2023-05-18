Hepsi havadan görüntülendi! İstanbul'un hayalet uçakları

1 / 10

Bir dönem Avrupa'nın en fazla artan uçuş trafiğine sahip olan Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile vatandaşların hizmetine yönelik projelerle süsleniyor.



2 / 10

Atatürk Havalimanı sivil uçuşlara kapatılsa da TEKNOFEST gibi dünya çapında yankıları olan büyük etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

3 / 10

Havalimanı apronu içinde bulunan sayıları 2021 yılında 9 olan hurda uçaklardan 5'i kaldı.Uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçakların, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılmıştı.

4 / 10

"İstanbul'un çürümeye terk edilen hayalet uçakları" başlıklı haberle gündeme gelen uçaklar yatırımcılar tarafından ilgi görmüştü. Medyada yer alan haberlerin ardından atıl vaziyette bulunan uçaklar satıldı.

5 / 10

Satılan uçaklar taşınması için kanat ve gövde kısımları parçalanarak havalimanından götürüldü. Uçakların bazılarının ise restorana ve kafeye dönüştürüleceği öğrenildi.

6 / 10

Bazı uçakların kanatlarını ağaçların ve sarmaşıkların kapattığı havadan çekilen görüntülere yansıdı.

7 / 10

Havadan çekilen hurda uçakların birçoğunun dış gövdelerinin döküldüğü, kanat kısımlarında ise ciddi hasarlar olduğu göze çarpıyor.

8 / 10

Uçakların camları ve motorları tamamen yerinden sökülmüş durumda bekliyor.

9 / 10

Ancak bazılarının içerisinde hala birçok elektronik aksam bulunuyor. Havalimanı apronunda bekleyen 5 hurda uçak ise yeni sahiplerini bekliyor.