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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 00:04

Hem sanatçı hem polis! Emniyetin yüzü Güleda

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ekran yüzü olan polis memuru Güleda Keleş'in (44) fotoğrafı, 81 ildeki emniyet müdürlüklerinde yer alıyor. Mardin'de çalışırken çekilen bir fotoğrafıyla Türkiye'de tanınır hale gelen Keleş, aynı zamanda tiyatro oyunculuğu yapıyor, şiir ve şarkı sözü yazıyor. 30'dan fazla şarkı sözü bestelenen Keleş'in 15 şarkısı da TRT repertuvarında bulunuyor.

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