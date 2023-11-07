Hem kendilerini hem de çocuklarını tehlikeye atıyorlar! Uyarılara kimse aldırmadı

Ayıları görüp onların videolarını ve fotoğraflarını çekmek için yanlarına kadar giden vatandaşlar, ayılarla hatıra fotoğrafı çekip özçekim bile yaptılar. Her geçen yıl sayıları gittikçe artan ayılar, sürü halinde gezerek ya piknikçilerden ya da çöplüklerden beslenmeye çalışıyor.

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Önen, "50-60 kişilik bir grup ayıları gördü ve ayıları beslemeye çalıştılar. Ayılara poşet poşet ekmek ve sebze verdiler. Fakat biz defalarca uyarıda bulunduk. Ayılar oldukça saldırgan ve tehlikeli. Biz defalarca da bunu gördük ve saldırılara da tanık olduk. Bunların bazıları yaralanmalarla sonuçlandı. Bunun yanında görevliler gerekli tabelaları asmışlar. İnsanlardan ricamız bunları beslemesinler. Ayılara çok fazla yaklaşıyorlar. Hatta kucaklarında bebekleri ile yaklaşıyorlar. Ayı hamle yapıp ölümcül darbeler vurabilir. Ayrıca beslemek ayı için de zararlıdır. Çünkü ayıların doğal dengeleri bozuluyor. Zaten ayılar doğal ortamda bütün besinlerini bulabiliyorlar" diye konuştu.