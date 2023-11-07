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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 10:12

Hem kendilerini hem de çocuklarını tehlikeye atıyorlar! Uyarılara kimse aldırmadı

Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü'ne pikniğe veya günü birlik geziye gelen vatandaşlar hem kendilerini hem de çocuklarını tehlikeye atıyorlar.

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