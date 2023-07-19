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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:15

Hem heyecanlı hem hüzünlü anlar yaşadı! İstanbul-Hatay Kardeşlik Çarşısı'nda çalışmalar tamamlandı

Depremin vurduğu Hatay'da yapımı tamamlanan 134 prefabrik iş yerinin anahtarı esnafa teslim edildi. Aylar sonra iş yerlerine kavuşan vatandaşlar hem heyecanlı hem hüzünlü anlar yaşadı.

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