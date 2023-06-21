Hayvan ticareti yapan şüphelilere 1 milyon 990 bin 348 lira ceza

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde son iki haftada gerçekleştirilen denetimlerde, 13 Burma pitonu, 4 tarantula, 12 alageyik, 6 tavus kuşu, 4 fil dişi obje, 2 karaca trofesi, bir valabi kanguru, bir makak maymunu ve değişik türlerde 20 papağana el konuldu.

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Uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı yaban hayvanlarının ticaretini yaptıkları belirlenen şüphelilere, 168 bin 348 lira idari para cezası kesildi.

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Şüphelilere ayrıca, yaban hayatı ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle ilgili mevzuatlar gereğince 1 milyon 822 bin lira tazminat cezası uygulandı.

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