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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 12:39

Hayvan ticareti yapan şüphelilere 1 milyon 990 bin 348 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce yasa dışı hayvan ticaretinin önlenmesi ve yerli türlerin korunması amacıyla yapılan denetimlerde, farklı türlerde 63 hayvan ele geçirilirken, şüphelilere 1 milyon 990 bin 348 lira para cezası verildi.

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