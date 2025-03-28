Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $38,0114
  • 40,9267
  • 3757.5

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 15:08 |

Haymana'daki trafik kazası! 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.