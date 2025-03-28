Haymana'daki trafik kazası! 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

<p>Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı.</p><br><p>Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.</p><br><p>Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.</p><br><p>Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.</p><br>