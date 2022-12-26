Hayatımızı kolaylaştıran en ilginç aletler! Özelliklerini ilk kez duyacaksınız

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İğneye benzer delici bir eklentiye sahip olan bu itfaiye aracı, itfaiyecileri tehlikeden uzak tutarak duvar arkasından yangına su sıkabiliyor.

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Kumların altındaki ufak çöp parçaları toplamak için tasarlanmış bir alet



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Gökyüzünün maviliğini ölçmek için kullanılan 230 yıllık siyanometre

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Engelli insanların denize girmesine yardımcı olmak için tasarlanmış raylı sistem

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Güneş panellerini temizleyen traktör.

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Örümcek olarak adlandırılan dar alanlardaki yüksek noktalara ulaşımı sağlayan araç....

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1940'lardan kalma bir ayakkabı test makinesi.

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Çırpma telini temizlemeye yarayan bir alet.

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Yangın alarmı test aracı

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Mahkemelerde kullanılan ve dakikada 225 kelime yazabilen Steno makinesi

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Nükleer santrallerinin kulelerini yıkmak için uzaktan kumandalı özel ekskavatör

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Geçici süreli trafik ışığı.

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Bir kablo düzenleyici.

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Sokak lambalarının bakımını yapmaya yarayan bir araba.

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Terzilerin kıyafet üzerinde hizalama yapabilmelerini kolaylaştıran bir alet.

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Teslimatı yapılacak ürünler zarar görmesin diye kağıtları buruşturan bir makine. Bu sayede kutulardaki boşluklar kapatılacak.

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Alerji testi sonucu oluşan izleri ölçmeye yarayan bir cetvel.

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Bölgedeki zirveleri bulmaya yarayan bir dağ göstergesi.

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1871'den kalma elma soymaya ve dilimlemeye yarayan bir alet.

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Dalga araştırma laboratuvarında bulunan bir dalga kanalı.

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Bu dört tekerli bisiklet her türlü hava koşulunda kullanılabilmek üzere tasarlanmış.

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Kapıları boyamak için tasarlanmış bir alet



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Güneş panellerini çatılara taşımak için kullanılan bir asansör



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Sigortaları çekmek için üretilen plastik bir pense



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Trüf mantarı toplarken kullanılan özel kürekler

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Dalga araştırma merkezindeki dalga tüneli

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Metroların bağlantı ve optik sistemlerini kontrol eden alet

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Ayakkabı kalıp makinesi

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Kavanoz içinden turşu çıkarma aparatı