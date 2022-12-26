Hayatımızı kolaylaştıran en ilginç aletler! Özelliklerini ilk kez duyacaksınız

İğneye benzer delici bir eklentiye sahip olan bu itfaiye aracı, itfaiyecileri tehlikeden uzak tutarak duvar arkasından yangına su sıkabiliyor.
Kumların altındaki ufak çöp parçaları toplamak için tasarlanmış bir alet
Gökyüzünün maviliğini ölçmek için kullanılan 230 yıllık siyanometre
Engelli insanların denize girmesine yardımcı olmak için tasarlanmış raylı sistem
Güneş panellerini temizleyen traktör.
Örümcek olarak adlandırılan dar alanlardaki yüksek noktalara ulaşımı sağlayan araç....
1940'lardan kalma bir ayakkabı test makinesi.
Çırpma telini temizlemeye yarayan bir alet.
Mahkemelerde kullanılan ve dakikada 225 kelime yazabilen Steno makinesi
Nükleer santrallerinin kulelerini yıkmak için uzaktan kumandalı özel ekskavatör
Geçici süreli trafik ışığı.
Sokak lambalarının bakımını yapmaya yarayan bir araba.
Terzilerin kıyafet üzerinde hizalama yapabilmelerini kolaylaştıran bir alet.
Teslimatı yapılacak ürünler zarar görmesin diye kağıtları buruşturan bir makine. Bu sayede kutulardaki boşluklar kapatılacak.
Alerji testi sonucu oluşan izleri ölçmeye yarayan bir cetvel.
Bölgedeki zirveleri bulmaya yarayan bir dağ göstergesi.
1871'den kalma elma soymaya ve dilimlemeye yarayan bir alet.
Dalga araştırma laboratuvarında bulunan bir dalga kanalı.
Bu dört tekerli bisiklet her türlü hava koşulunda kullanılabilmek üzere tasarlanmış.
Kapıları boyamak için tasarlanmış bir alet
Güneş panellerini çatılara taşımak için kullanılan bir asansör
Sigortaları çekmek için üretilen plastik bir pense
Trüf mantarı toplarken kullanılan özel kürekler
Dalga araştırma merkezindeki dalga tüneli
Metroların bağlantı ve optik sistemlerini kontrol eden alet
Kavanoz içinden turşu çıkarma aparatı
Boru döşemek için delik açmaya yarayan matkap ucu