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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mart 2025 Salı 12:37 |

Hayat kurtarmak için sürekli eğitimdeler! İşte Erzurum'un gönüllü ekibi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mimar, mühendis, tekniker, zabıta ve temizlik personelinden kurulan 35 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi, olası afetlerde hayat kurtarmak için sürekli eğitim alıyor.

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