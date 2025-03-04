Hayat kurtarmak için sürekli eğitimdeler! İşte Erzurum'un gönüllü ekibi

Her türlü afette göreve hazır olduklarını ifade eden Zan, şöyle konuştu:





"Çığda arama kurtarma eğitimlerimiz yeni tamamlandı ayrıca önümüzdeki günlerde geniş arazide arama kurtarma eğitimi planlanmakta ve bunların ekipman alımı yapılacak. Yeni, güncel teknoloji ve ekipmanlarla her türlü afetlere müdahale kapasitemizi genişleteceğiz. 35 kişilik ekibimizle her türlü afette görev almak için hazırız. Bir deprem ya da selde 7/24 göreve talibiz. Ekibimizi kentsel aramada uzmanlaştırdık, bölge şartlarına hitaben çığda arama kurtarmayı daha ileri seviyeye taşıyoruz ve geniş arazi ile su üstü arama kurtarmada kendimizi uzmanlaştırıp akredite olmayı hedefliyoruz."