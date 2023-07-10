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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:42

Havadan görüntülendi! Bartın'da sel sularının çekildiği bölgelerde temizlik çalışmasına başlandı

Sağanağın ardından taşan Bartın Irmağı'nın suları çekilmeye başladı. Kentte temizlik çalışması yapılıyor. Bölgedeki son durum, havadan görüntülendi.

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