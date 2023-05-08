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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 17:08

Hatay'da sandıkların kurulacağı konteynerler hazır

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında kurulan 167 konteynerde oy kullanacak.

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