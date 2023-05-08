Hatay'da sandıkların kurulacağı konteynerler hazır

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"Asrın felaketi" 6 Şubat'taki depremler nedeniyle kentte hasar gören veya yıkılan okullarda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.

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Bu kapsamda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından oy verme işleminin aksamaması için hazırlatılan konteynerler kentteki belirlenen alanlara yerleştirildi.

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İçinde 2 oy kullanma kabininin yer aldığı konteynerlerden 112'si Antakya, 55'i de Defne ilçesinde hasar gören okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında konuşlandırıldı.

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Elektrik bağlantısı ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanan konteynerlerde, seçmenler 14 Mayıs'ta sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirecek.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde 213 bin 414 seçmen, Defne ilçesinde de 109 bin 354 seçmen kaydı bulunuyor.

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