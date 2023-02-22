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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 13:27

Hatay'da depremde zarar gören araçlar otoparklara çekiliyor

Hatay'da depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanlar başta olmak üzere sahipsiz araçlar, otoparklarda emniyete alınıyor.

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