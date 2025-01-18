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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 13:22 |

Hatay'da 4 aracın karıştığı kaza! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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