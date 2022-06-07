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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Haziran 2022 Salı 17:13

Hastane kapısında takside doğum yaptı! Hemşireler takside doğumu gerçekleştirdi

Kepez'de hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı.

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