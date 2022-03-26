  • $14,8317
  • 16,308
  • 933.902
  • 2175.51

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 16:58

Hastalığına doktor doktor gezerek çare arıyor! Bir yıldır hiç acıkmıyor

Denizli'de yaşayan 23 yaşındaki genç yaklaşık 1 yıl önce açlık duygusunu kaybetmesiyle tanı konulamayan hastalığına doktor doktor gezerek çare arıyor. Açlık hissini kaybeden gence doktorların verdiği tepki ise “Ne tıp kitabında böyle bir şey okuduk ne de doktorluk hayatımda böyle bir hastaya rastladım” şeklinde oldu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.