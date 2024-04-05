Hastaların kaderini değiştiren Türk bilim adamı! O hastalığa adı verildi

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Alzheimer

Alman bilim adamı Alois Alzheimer, Frankfurt'taki bir hastanede yatan hastanın semptomlarını incelemeye başlamıştı. Kısa süreli hafıza kayıplarının baş gösterdiği bu hastalığın sunumu 3 kasım 1906'da yapıldı ve Alzheimer olarak anılmaya başlandı.

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Lejyoner Hastalığı

Bu hastalık, ilk olarak 1976 yılında Philadephia'daki bir otelde konferansa katılan lejyonerlerde gelişmiş ve bu ismi almıştır.

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Parkinson

James Parkinson, hastalığı 1817 yılında tanımlamıştır. Kendisi hastalığa ilk yakalanan kişiydi. Adolf Hitler, Muhammed Ali, Bülent Ecevit ve Robin Williams da Parkinson hastalığından muzdaripti.

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Down Sendromu

John Langdon Haydon Down, akıl hastanesinde öğrenme yetersizlikleri üzerine çalışma yaparken soyadını alan down sendromu hastalığını tanımlamıştır. Babası eczacı olan bu İngiliz adam, grip nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

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Malarya

Daha çok bilinen adı sıtmadır. İtalyanca "mala aria" sözcüklerinden türemiştir. Türkçe'de "kötü hava" anlamına gelir.

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Ebola Virüsü Hastalığı

İlk kez 1976 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yer alan Ebola nehri yakınlarında görüldüğü için bu ismi almıştır.

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Behçet Hastalığı

Türk bilim adamı Hulusi Behçet bu hastalığı tanımladığında 48 yaşındaydı. Tıp öğrenimini GATA'da görmüş ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde profesörlük yapmıştır. Hastalık tüm dünya'da Behçet hastalığı ya da Behçet sendromu adıyla bilinmektedir.

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Kanser

Antik Yunanca'da yengeç demektir. Sebebi ise yengecin, kurbanlarını yavaş yavaş kemirerek yemesi. Aynı zamanda İngilizce'de cancer, yengeç burcu anlamına gelir.