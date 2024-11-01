Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı! 3'ü sağlık çalışanı, 7 kişi yaralandı

Yoldan çıkan ambulans, refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücüler T.G. ve O.K., sağlık personelleri G.Y. ve M.E., hasta yakını A.S. ve hasta M.S. ile otomobildeki A.O.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.