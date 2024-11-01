Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,3422
  • 37,3171
  • 3028.95
  • 8885

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2024 Cuma 17:32

Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı! 3'ü sağlık çalışanı, 7 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Keşan-Uzunköprü kara yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Keşan ilçesinden aldığı hastayı Edirne'ye götürmek için yola çıkan T.G. yönetimindeki 22 ABR 458 plakalı ambulans, Uzunköprü ışıklı kavşağa geldiği sırada Çöpköy Mahallesi'nden kavşağa giriş yapan O.K. idaresindeki 59 AGJ 763 plakalı otomobille çarpıştı.