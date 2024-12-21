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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 11:56

'Harezmi Eğitim Modeli' uygulanan atölye! Öğrencileri robotikte ezber bozuyor

Kocaeli'de lise öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının 'Harezmi Eğitim Modeli' kapsamında aldıkları eğitimle robotik alanında çalışmalar yürütüyor.

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