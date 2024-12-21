'Harezmi Eğitim Modeli' uygulanan atölye! Öğrencileri robotikte ezber bozuyor

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün eğitimde farklı disiplinleri bir araya getirerek öğrencilere çok yönlü öğrenme ortamı sunan "Harezmi Eğitim Modeli", Başiskele ilçesindeki Birikim Okullarında uygulanıyor.
Atölyelerde eğitim gören lise öğrencileri Egemen Ünal, Nurefşan Ay, Eymen Aktürkoğlu ve Salih Mirza Balkaya'dan oluşan "Simurg Technic" takımı, mini sumo robotları geliştirdi.
Takım, Estonya'da düzenlenen Robotex Uluslararası Robot Yarışması'nda da ikincilik elde ederek uluslararası alandaki başarısını sürdürdü.
"Bu model öğrencilerin problemlere çözüm üretebilme becerisini geliştiriyor"
Lise müdürü İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamda kurulan atölyelerde öğrencilerin, işin mekanik ve kodlama kısmını pratik yaparak öğrendiğini söyledi.
Yılmaz, öğrencilerin geçen yıl kamp yaparak başladıkları yolculukta ulusal turnuvalardaki başarılarının ardından Romanya ve Estonya'daki yarışmalarda da dereceler elde ettiklerini belirtti.
"Harezmi Eğitim Modeli"nin disiplinler arası bir yöntem olduğunu dile getiren Yılmaz, "Robotik kodlama derslerinde sadece bilgisayar üzerinden yazılım öğretme, yazılımın alt tabanları öğretme gibi ders içerikleri oluyor. Fakat bu modelde bilişimin matematikle de İngilizce'yle de biyolojiyle de ilgisi olan farklı alanlarını deniyoruz." dedi.
Yılmaz, öğrencilere çözmeleri için belirli problemler verdikleri, bu alanda projeler ürettiklerini anlatarak, "Bir problemle karşılaşınca birbiriyle fikir alışverişinde bulunup bu problemi hem fiziksel hem düşünce hem fen bilimleri hem matematik hem de mühendislik anlamında nasıl çözüme kavuşturulabilirler? Onlardan bunları istiyoruz. Onlardan gelen cevaplar doğrultusunda da çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Bu model, öğrencilerin problemle karşı karşıya kaldığında çözüm üretebilme becerisini de geliştiriyor." diye konuştu.