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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 11:15

Hamile depremzede ikinci çocuğunu dünyaya getirdi! Malatya'dan Bitlis'e getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Malatya'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen 40 yaşındaki Necla Heper ikinci çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

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