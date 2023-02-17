Hamile depremzede ikinci çocuğunu dünyaya getirdi! Malatya'dan Bitlis'e getirildi

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İkinci çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirten Heper, çok ağır ve üzücü bir felaket yaşadıklarını söyledi.





Malatya'da da büyük hasarın meydana geldiğini anlatan Heper, "Yaşadığımız şehri geride bırakarak buraya geldik. 37 haftalık hamileydim. Her iki depremde de evdeydim. Eve bir şey olmadı ama çok zor anlar yaşadık. Deprem sonrasında Tatvan'a geldik. Kayınvalidem ve eltimin evinde misafir olarak kalıyorum. Dün Kaymakamlıktan yardım gönderdiler. Bu bizi çok duygulandırdı. Misafir olmama rağmen beni bulmaları, destek olmaya çalışmaları ve düşünüp bir şeyler getirmeleri çok güzeldi." diye konuştu.