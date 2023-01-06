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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2023 Cuma 12:43

Halk otobüsünde öyle bir şey unuttular ki! Bu kadar da olmaz dedirtti

Antalya'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların sahiplerine daha güvenli ulaştırılması için barkot ve poşetleme dönemine geçildi.

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