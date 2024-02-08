  • $30,6064
  • 33,0604
  • 1997.25
  • 8947.14

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2024 Perşembe 10:37

Hakkari'de görüntülendi! O anları cep telefonu ile kaydetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi görüntülendi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.