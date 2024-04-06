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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2024 Cumartesi 11:34

Hacca gitmek için Üsküp'ten yola çıkan 2 bisikletçi Türkiye'ye ulaştı

Hac vazifelerini yerine getirmek için Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Mekke'ye doğru yola çıkan 2 bisikletçi, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

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