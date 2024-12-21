Güngören'de otomobil giyim mağazasına girdi! Kaza anı kamerada

Sesi duyup dışarıya çıkan Şahin Coşkun, "2 saat önce çay ocağında oturuyordum. Çok büyük bir patlama oldu, korktuk. Koştum, geldim. Anlattıklarına göre araç süratli gelmiş. Direkt dükkana daldı. Allahtan can kaybı yok. Hasar oluştu. Çocuğu içeriden çıkarttım. Şükür bir şeyi yok. Çocuk korkmuş, konuşamıyordu" dedi.