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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 15:09

Güngören'de otomobil giyim mağazasına girdi! Kaza anı kamerada

Güngören'de giyim mağazasına giren otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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