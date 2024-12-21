Güngören'de otomobil giyim mağazasına girdi! Kaza anı kamerada

Olay, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 34 AK 072 plakalı otomobil sürücüsü caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
KAZA KAMERADA
Kaza anı ve sonrası yaşananlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansırken kaza yapan otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.
Sesi duyup dışarıya çıkan Şahin Coşkun, "2 saat önce çay ocağında oturuyordum. Çok büyük bir patlama oldu, korktuk. Koştum, geldim. Anlattıklarına göre araç süratli gelmiş. Direkt dükkana daldı. Allahtan can kaybı yok. Hasar oluştu. Çocuğu içeriden çıkarttım. Şükür bir şeyi yok. Çocuk korkmuş, konuşamıyordu" dedi.