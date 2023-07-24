Güneydoğu'da boğulma vakalarına karşı 'yüzme eğitimi' seferberliği
Hava sıcaklığının yer yer 40 dereceyi aştığı Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesindeki bazı illerde boğulma vakalarına karşı çocukların güvenli bir ortamda serinlemesi için adeta 'yüzme eğitimi' seferberliği başlatıldı. DSİ ekipleri tarafından Botan Çayı kenarına uyarı levhaları yerleştirilirken jandarma ekipleri de vatandaşları, riskli sulara girmemeleri konusunda bilgilendiriyor. Kentte 4 havuzda günde 3 bin 500 çocuk yüzme eğitimi alıyor.