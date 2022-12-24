Gün boyu nöbet tutuyorlar! Gönüllüler arasından özenle seçiliyorlar

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Bursa Büyükşehir Belediyesinin talebi, Jandarma Genel Komutanlığının onay vermesi üzerine Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin Tophane semtinde bulunan türbesinde 2 yılı aşkın süredir İl Jandarma Komutanlığı personelince saygı nöbeti tutuluyor.

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Görev alacak personel, fiziki özellikleri de göz önünde bulundurularak gönüllüler arasından özenle seçiliyor.

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Nöbet seremonisiyle ilgili eğitimlere tabi tutulan askerler, alp kıyafetleri giyip kılıç, balta gibi silahlarını kuşanarak her sabah görev yerlerine gidiyor.

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Tophane Parkı'nın giriş kapısı önünde 09.00'da nöbet seremonisine başlayan askerler, türbenin önündeki yerlerini alıyor. Her saat başı alp başı eşliğinde nöbetlerini diğer arkadaşlarına devreden saygı nöbetçileri saat 17.00'ye kadar görev yapıyor.

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Milletin ecdada vefasının simgelerinden biri haline gelen askerlerin nöbet değişimleri, ziyaret için türbeye gelenlerin dikkatini çekiyor.

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Orhan Gazi Türbesi'nin de bulunduğu parktaki seremoni, ziyaretçiler tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alınıyor.

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"Sancak nöbeti köklü bir devlet geleneği"

Saygı nöbetinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Metehan Çınar, AA muhabirine, ecdadı hatırlamak ve hatırlatmak, Türk tarihine yön vermiş kişilere dikkati çekmek, halkın milli birlik ve beraberlik duygusunu perçinlemek amacıyla bu uygulamanın başlatıldığını söyledi.

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Çınar, Osmanlı Devleti'nin manevi ruhuna saygı anlamı taşıyan ve köklü bir devlet geleneği olan sancak nöbetinin, devletin kurucusu Osman Gazi'nin türbesi önünde tutulduğunu dile getirdi.

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Türbedeki ilk saygı nöbetine, ecdadın ruhunun yaşatılabilmesi amacıyla Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 11 Eylül 2020'de başlandığını anlatan Çınar, şöyle konuştu:

"Saygı nöbetçileri 1,80 metre boy ve üzeri, en az 70, en fazla 90 kilogram ağırlığında olan özellikle istekli ve gönüllü personeller arasından seçilmektedir. Yılın tüm günlerinde 09.00-17.00 saatlerinde tutulan saygı nöbetinde saat başlarında nöbet değişimi seremonisi gerçekleşir. Alp başının Tophane giriş kapısı önünde nöbet değişimi seremonisini başlatması ve alplerin nöbet yerini almasıyla nöbet değişimi yapılır."

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2022'de ziyaretçi sayısı 1 milyon 300 bini aştı

Almanya'dan Bursa'ya ziyarete gelen Hasip Kızılırmak, türbelerde dua ederken ve saygı nöbeti değişimini izlerken farklı duygular yaşadıklarını vurguladı.

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Ecdadın ruhunun yaşatıldığı bu tür mekanları sık sık ziyaret etmeye çalıştıklarını aktaran Kızılırmak, şunları kaydetti:

"Alp kıyafetli kardeşlerimizin burada durması çok güzel bir şey. Çünkü bizlere geçmişi hatırlatıyorlar. Ecdadımız Osmanlı, İslam için gece gündüz, soğuk sıcak demeden ailelerinden, evlatlarından uzak kaldılar. Bizler için gelecek nesiller için bu memleketleri fethettiler. Onlar dinimize, örfümüze, adetimize, kültürümüze sahip çıktılar. Kendilerinden sonraki insanlara güzel bir ülke bıraktılar. Bizler buna gençler olarak sahip çıkmalıyız, gençlerimizi bilinçlendirmeliyiz."

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Bu arada, Bursa Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, Tophane'deki Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi'nin türbeleri bu yıl 1 milyon 354 bin 300 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

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