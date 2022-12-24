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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 13:06

Gün boyu nöbet tutuyorlar! Gönüllüler arasından özenle seçiliyorlar

Bursa'da, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin türbesinin girişinde alp kıyafetleriyle saygı nöbeti tutan jandarma personeli ecdadın ruhunu yaşatıyor.

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