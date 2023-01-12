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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 09:41

Gümüşhane-Kürtün karayolunda korkutan görüntü! Vatandaşlar endişeyle seyahat ediyor

Gümüşhane-Kürtün karayolu üzerinde yamaçlarda kopmaya hazır vaziyette bekleyen kaya kütleleri sürücüleri tedirgin ederken uzmanlar ise belirlenene riskli alanlarda her an kaya düşmesi yaşanabileceğine yönelik uyarıda bulunuyor.

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