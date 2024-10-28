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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 09:12

Gümrük ekipleri ele geçirdi! 103 milyon lira değerinde

Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 103 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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