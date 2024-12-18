Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $35,0237
  • 36,7298
  • 2970.41

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 13:03

Granikos Savaşı'nın yapıldığı alan tespit edildi! Büyük İskender'in önemli savaşlarından

Büyük İskender'in en önemli savaşlarından olan Granikos Savaşı'nın yapıldığı alan, 20 yıllık çalışmanın ardından ortaya çıkarıldı. Projenin bilimsel danışmanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Prof. Dr. Reyhan Körpe, 'Şimdiye kadar yaklaşık 150 yıldan bu yana aranan güzergahı, antik yerleşim alanını tespit ettik. Bu güzergahtan İskender'in Granikos Savaşı'na hangi rotadan ulaştığını bulduk' dedi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.