Granikos Savaşı'nın yapıldığı alan tespit edildi! Büyük İskender'in önemli savaşlarından

Çünkü bu savaştan sonra İskender buradan yola çıkarak Batı Anadolu'yu, daha sonra da Hindistan'a kadar bütün Asya'yı fethetti. Onun bu savaştaki başarısı sadece İskender için değil, aynı zamanda dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından olmuştur. Granikos Savaş Alanı ile ilgili yaklaşık 20 yıl önce başlattığımız bir çalışma vardı. Ayrıca son 3 yılda savaş alanını bulmaya yönelik çalışmalar, araştırmalar devam ediyor. En son bu sene bu savaş alanının tam olarak neresi olduğunu tespit etmeye yönelik çok önemli bulgulara ulaştık. Bunlardan en önemlisi İskender'in bu savaş alanına gelirken uğradığı ve kamp yaptığı güzergahların tespitiydi" ifadelerini kullandı.