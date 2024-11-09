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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2024 Cumartesi 16:46

Gözü gibi bakıyor! Yarım asırlık 'Anadol'

Memur emeklisi 78 yaşındaki Hasan Fehmi Ayan, 1977'de satın aldığı ve orijinal parçalarını hala koruduğu Anadol marka otomobiline 47 yıldır gözü gibi bakıyor.