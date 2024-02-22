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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 13:39

Görüş mesafesi sıfır! Dalgıçlar elle arama yapıyor

Marmara Denizi'nde seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları, 8'inci gününde 660 personelle deniz, hava ve karadan sürdürülüyor. Kaptan köşkü, güverte ve kamaralar bir kez daha arandı ancak sonuç alınamadı. Çalışmalar makine dairesinde yoğunlaştırılırken, dalgıçlar görüş mesafesinin sıfır olması nedeniyle elle arama yapıyor.

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