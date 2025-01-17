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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 10:25 |

Görme ve yürüme engelli vatandaşa asansör yapıldı! Talebi yerine getirildi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yaşayan görme ve yürüme engelli vatandaşın asansör talebi yerine getirildi.

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