Görme ve yürüme engelli vatandaşa asansör yapıldı! Talebi yerine getirildi

Günay'ın oğlu Yusuf Günay da babasıyla ilgilendiklerinde çok zorlandıklarını söyledi. Babasının çıkmadığını ve hastaneye gidemediğini aktaran Günay, "Bu asansörü başkanımızdan talep ettik. Allah razı olsun bir hafta içerisinde yaptı. Babam şimdi tek başına bile dışarı çıkabiliyor. Bizim için çok rahatlık oldu. Başkanımız da bugün yanımıza çay içmeye geldi. Ona da çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.