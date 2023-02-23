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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 15:54

Gönüllü berber ve kuaförler depremzedeleri tıraş etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da gönüllü berber ve kuaförler, depremzedelere hizmet sundu.

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