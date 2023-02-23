Gönüllü berber ve kuaförler depremzedeleri tıraş etti

1 / 7

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası işbirliğinde gönüllü berber ve kuaförler, Ahmet Kabaklı Yurdu'nda kalan depremzedelerin tıraşını ve kişisel bakımlarını yaptı.

2 / 7

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamed Eren, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin depremin ilk saatinden itibaren depremzedelerin yanında olduğunu söyledi.

3 / 7

Elazığ'da da tüm tesislerin depremzedelerin hizmetine açıldığını kaydeden Eren, "Diğer illerimizdeki depremzedeler de Elazığ'a geldi. Yurtlarımızı depremzedelerin hizmetine açtık. Burada beslenme, barınma, psikososyal çalışmalarını yürütüyoruz. Valiliğin öncülüğünde tüm kurumlar ve sivil toplum kuruluşları depremzedeleri sahipleniyor. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

4 / 7

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu da depremzedelere destek olmak için bu programı düzenlediklerini belirtti.

5 / 7

Etkinliğe kuaför ve berberlerin gönüllü katıldığını ifade eden Türkoğlu, şöyle dedi:

"Barınma merkezleri ve yurtlara yerleşen bütün depremzedelere elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 50 kuaför gönüllü bir şekilde dükkanlarını kapattı, buradaki depremzedelere hizmet veriyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Böyle günlerde bir ve beraber olmamız gerekiyor."

6 / 7

