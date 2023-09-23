  • $27,1479
  • 29,0073
  • 1680.29
  • 8039.18

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 11:36

Gönül gözüyle yazdığı şiirler karanlık dünyasına ışık oldu

Kocaeli'de 12 yıl önce görme yetisini kaybeden Turgut Erdem, şiir yazarak hayata tutundu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.