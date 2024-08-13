Gökyüzünde görsel şölen! 'Perseid meteor yağmuru' Türkiye'de böyle görüntülendi

<p>Nemrut Dağı - Adıyaman</p><br><p>Nemrut Dağı - Adıyaman</p><br><p>Gizemli köy" Gerga - Aydın</p><br><p>Kocaeli</p><br><p>Kocaeli</p><br><p>Bolu</p><br><p>Bolu</p><br><p>Bolu</p><br><p>Bolu</p><br><p>Kibyra Antik Kenti - Burdur</p><br><p>Kibyra Antik Kenti - Burdur</p><br><p>Kibyra Antik Kenti - Burdur</p><br><p>Çorum</p><br><p>Çorum</p><br><p>Kocaeli - Pembe Kayalar</p><br><p>Tekirdağ</p><br><p>Kırklareli</p><br><p>Kırklareli</p><br><p>Ankara</p><br><p>Van</p><br><p>İzmir</p><br><p>Kocaeli</p><br>