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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 09:36

Gökyüzünde görsel şölen! 'Perseid meteor yağmuru' Türkiye'de böyle görüntülendi

'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu. Türkiye'nin dört bir yanında gözlemlenen 'Perseid meteor yağmuru' birbirinden güzel kareler ortaya çıkardı