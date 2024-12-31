Haberler
  • $35,3583
  • 36,7582
  • 2974.7

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 17:30 |

Gizli bölmeden 9 kaçak göçmen çıktı! Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

Erzurum'da polisin arama yaptığı kamyonetteki özel bölmeden 9 kaçak göçmen çıktı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.