Gizli bölmeden 9 kaçak göçmen çıktı! Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

Durdurulup arama yapılan kamyonetin gıda ve çocuk bakım malzemesiyle dolu kasasında özel bir bölme tespit edildi. Polis tarafından kapağı açılan gizli bölmeden 9 kaçak göçmen çıktı. Özel olarak yaptırıldığı belirlenen bölmedeki göçmenler tek tek çıkarıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)