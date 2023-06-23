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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 11:13

Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu! Havadan görüntülendi

Giresun'un Duroğlu beldesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu.

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