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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 12:41

Gereksiz korna çalarken yakalandı! Suçu başkasına attı

Adana'da sivil trafik polisleri tarafından gereksiz korna çalarak çevreyi rahatsız ettiği belirlenen dolmuş şoförü M.Y. (43), ceza kesmek için aracını durduran resmi polislere, 'Kornam çalışmıyor, trafik çok kalabalık. Başkası çalmıştır' dedi. Kornasının çalıştığı anlaşılan M.Y.'ye bin 882 lira para cezası kesildi.