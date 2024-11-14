Gereksiz korna çalarken yakalandı! Suçu başkasına attı

Gereksiz korna çalan araçları belirleyen sivil ekipler, plakalarını uygulama noktalarındaki resmi ekiplere bildirdi. Debboy Caddesi'nde durdurulan dolmuş şoförlerinden M.Y. aracından inip, "Kornam çalışmıyor, trafik çok kalabalık. Başkası çalmıştır. Boş yere ceza yazmayın" diyerek polisleri ikna etmeye çalıştı. Aracın kornasını kontrol eden polis ekipleri, kornanın çalıştığını belirleyince M.Y.'ye bin 882 lira para cezası kesti. Uygulamada, aralarında havalı korna çalanların da bulunduğu 35 toplu taşıma aracının şoförüne 24 bin 150 lira ceza kesildi.