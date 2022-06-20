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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 11:36

Gerçeği aratmayan eğitim! İtfaiyeci olmak için yarışıyorlar

Gümüşhane Üniversitesi Kürtün Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, büyükşehir belediyelerinin itfaiye eğitim programlarını aratmayacak zorluktaki parkur ve tatbikatlarla mezun olmadan mesleklerine hazır hale geliyor.

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