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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Haziran 2024 Salı 09:48

Gaziantep'te sarımsak hasadı başladı! Tarlada 50, markette 100 lira

Türkiye'nin sarımsak üretiminin yüzde 22'sinin yapıldığı Gaziantep'in Araban ilçesinde sarımsak hasadı başladı. Tarlada 45-50 lira arasında fiyatlandırılan sarımsak tüketiciye 100 liradan satılıyor. Gaziantep Araban'da 20 bin dönüm alanda ekilen aroması ve uzun ömürlü oluşu ile tercih edilen sarımsakta bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

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