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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:47

Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! 16 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

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